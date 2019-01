OPINIE. “Longartsen die normen voor fijnstof in twijfel trekken, zijn eed van Hippocrates onwaardig”

Donderdag publiceerden we een artikel over een maatschappelijk debat omtrent fijnstof in Duitsland. Een groep van longspecialisten doen stof opwaaiendoor te stellen dat “de normen rond fijnstof onzin” zijn. Naar aanleiding van dit artikel schrijft hoogleraar milieu-epidemiologie Tim Nawrot van de universiteit van Hasselt een opiniestuk. Dat leest u hier.