Hoe zou het nog zijn met Takayuki Suzuki, de Japanner die 19 wedstrijden speelde voor KRC Genk?

Onze journalist Marc Cornelissen ging samen met fotograaf Tom Palmaers op bezoek bij DMM.com in Tokio. Onverwacht weerzien in het hoofdkantoor van het Japanse bedrijf dat eigenaar is van STVV: Takayuki Suzuki (42), gewezen aanvaller van KRC Genk en tegenwoordig analist voor de Japanse televisie. “Elke Japanse voetballiefhebber weet intussen wat STVV is.”