Bedrogen Houthalenaar filmt hoe hij echtgenote beestachtig afranselt: “Zelfs in films van Tarantino is niet zoveel geweld te zien”

Houthalen-Helchteren -

Het openbaar ministerie heeft vrijdag in Hasselt 15 jaar cel gevorderd tegen een 38-jarige Houthalenaar voor poging moord. Op 10 juli vorig jaar zag hij via een verborgen camera hoe zijn vrouw hem bij zijn thuis bedroog. De man keerde terug van zijn werk en ranselde de vrouw op een beestachtige manier af. De webcam registreerde hoe hij haar acht keer met een mes stak in de buik, 26 vuistslagen verkocht, vier keer trapte en zeven keer sloeg met de vlakke hand.