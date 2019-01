Van rollende bal tot penisprothese: deze programma’s vullen uw zaterdagavond

De bal rolt, de Maya sprint voor zijn leven, de penisprothese van Mark Wahlberg zwiept vrolijk in het rond, en uw tv-zaterdag is weer mooi gevuld. Van live Engels topvoetbal over een spannende prent van Mel Gibson tot een charmante Britse filmversie van ‘Hotel Römantiek’: deze programma’s maken van uw tv-zaterdag een aangename.