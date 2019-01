Razendsnelle tijden in Dubai Marathon: Ethiopiër Molla en Keniaanse Chepngetich winnen

De Ethiopiër Getaneh Molla heeft vrijdag de Dubai Marathon op zijn naam geschreven. De Keniaanse Ruth Chepngetich won met de derde tijd ooit bij de vrouwen.

De 25-jarige Molla liep na 42,195 kilometer in 2u03:34 over de meet, de snelste tijd tot dusver in Dubai. De Ethiopiër zette daarmee ook de zesde chrono uit de geschiedenis neer en de beste ooit voor een debutant. Herpassa Negasa (2u03:40) en Asefa Mengstu (2u04:24) zorgden voor een volledig Ethiopisch podium.

Foto: AFP

De 24-jarige Chepngetich scherpte het record in Dubai bij de vrouwen aan met meer dan twee minuten: 2u17:08. Alleen de Britse Paula Radcliffe (2u15:25) en de Keniaanse Mary Keitany (2u17:01) deden het wereldwijd ooit beter. Met Worknesh Degefa (2u17:41) en Workenesh Edesa (2u21:05) vervolledigden twee Ethiopische vrouwen de top drie.