Drie Limburgse gemeenten wijzigen hun belastingen: goed nieuws voor Pelt en Tongeren, niet voor Maaseik

Drie Limburgse gemeenten wijzigen hun belastingtarieven, in de 39 andere gemeenten blijven de personenbelasting en opcentiemen voorlopig ongewijzigd. Dat blijkt uit een rondvraag van werkgeversorganisatie VKW Limburg. Opvallend: de voorkeur bij belastingverlaging gaat steeds uit naar de aanvullende personenbelasting.

Bij de start van deze nieuwe legislatuur heeft werkgeversorganisatie VKW Limburg een analyse gemaakt van de belastingtarieven in de 42 Limburgse gemeenten. In drie gemeenten zal het belastingtarief in ...