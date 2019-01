Australian Open krijgt droomfinale: Novak Djokovic in bloedvorm kent geen genade met jonge Fransman Lucas Pouille

Novak Djokovic (ATP 1) plaatste zich als laatste voor de finale van de Australian Open, daarin treft de Servische nummer 1 van de wereld Rafael Nadal, de nummer 2. Djokovic verkeert in bloedvorm en kende in zijn halve finale geen genade met de jonge Fransman Lucas Pouille, die voor het eerst zover kon doorstoten op een grandslam maar kansloos moest afdruipen.

De 24-jarige Fransman Lucas Pouille (ATP 31) was geen partij voor de 31-jarige Novak Djokovic (ATP 1). Pouille speelde zijn eerste halve finale in een grandslam en was duidelijk onder de indruk. Een enorm gefocuste Djokovicn kende geen genade, zette zijn tegenstander meteen onder druk en won uiteindelijk makkelijk in drie even korte als voor Pouille pijnlijke sets: 6-0, 6-2 en 6-2. Na amper 1 uur en 23 minuten...

Foto: REUTERS

Beide spelers stonden nooit eerder tegenover elkaar.

Droomfinale

In de finale neemt Djokovic het zondag in Melbourne op tegen Rafael Nadal (ATP 2). De Spanjaard won donderdag in drie sets van de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 15). Na 1 uur en 46 minuten stond de 6-2, 6-4 en 6-0 eindstand op het bord in de Rod Laver Arena. Nadal doet zondag een gooi naar zijn tweede eindzege in Melbourne, precies tien jaar na zijn eerste triomf down under. Drie keer verloor Nadal de finale (in 2012, 2014 en 2017). Vorig jaar botste hij in de kwartfinale op de Kroaat Marin Cilic. Voor de Spanjaard is het tevens de 25e grandslamfinale. Hij gaat voor een achttiende titel (11x Roland Garros, 3x US Open, 2x Wimbledon, 1x Australian Open). Roger Federer is met twintig stuks recordhouder.

Djokovic mikt op een zevende eindzege in Australië. Hij won de ‘happy slam’ in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016. Vorig jaar verloor hij verrassend in de achtste finales van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung.