Nieuw opleidingscentrum voor high potentials in de bouwsector

Tessenderlo - Gezien er in de bouwsector tal van nieuwe beroepen opduiken, moeten professionals intensief worden getraind om zich in deze materies te bekwamen. Ingenieursbureau Macobo Group uit Tessenderlo heeft de koe bij de horens gevat, en is gestart met een eigen opleidingscentrum om specialisten zoals veiligheidscoördinatoren, EPB-verslaggevers en BIM-coördinatoren klaar te stomen voor een bloeiende carrière.

Macademy, zo hebben zaakvoerders Davy Macquoi en Natalie Vanderschaeghe de nieuwste telg van hun bedrijvengroep gedoopt. “Er is veel nood aan een grondige basisopleiding voor diverse bouwberoepen”, zeggen ze. “Vooral de link met de praktijk is vaak een ontbrekende schakel in het vormingstraject. Vandaar dat wij als bedrijf een erkenning bij de Vlaamse overheid hebben aangevraagd en gekregen om de opleidingen voor deze beroepsgroepen te mogen verzorgen.”

Zelfstudie

Een eerste opleiding van de nieuwe Macademy is gericht op veiligheidscoördinatoren. “Volgens de wetgeving moet iemand die deze functie uitoefent, beschikken over een diploma niveau A voor grote bouwprojecten of B voor kleinere werven”, aldus Davy Macquoi. “Er zijn ook heel wat lessen voor bijscholing nodig. Wie geen tijd heef om altijd in het opleidingscentrum aanwezig te zijn, bestaat er ook een zelfstudieprogramma.”

Energie

Nog een relatief nieuw beroep is de EPB-verslaggever. “Deze mensen zijn verantwoordelijk voor de berekening en aangifte van de energieprestaties van nieuwe gebouwen”, legt de zaakvoerder van Macademy uit. “Om erkend te worden als EPB-verslaggever moet een diploma over energieprestatie- en ventilatie kunnen voorgelegd worden. Dit behalen vergt een lespakket van 96 uren.”

Onafhankelijk

Tot slot is er veel te doen rond BIM, een nieuwe bouwtechniek waarbij het hele project eerst virtueel tot in de puntjes wordt uitgetekend. “Er is een groot tekort aan mensen met deze expertise”, weet Davy Macquoi. “Daar spelen we op in door als eerste een opleiding te verzorgen die onafhankelijk is van specifieke softwarepakketten. Op die manier kunnen de specialisten dus in alle bouwbedrijven terecht.” Het nieuwe opleidingscentrum beschikt over subsidiemogelijkheden via de KMO Portefeuille.

