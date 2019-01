Dominik Thys (41) uit Ham woonde al zeven jaar in de Russische stad Kemerovo toen begin december leukemie werd vastgesteld. Maar voor een afdoende behandeling moest hij naar ons land terugkeren. Vrienden sponsoren hem nu.

Lees ook. Gezocht: 70.000 euro voor zieke Limburger die in Rusland woont

Aan de keukentafel in het ouderlijk huis in Westerlo doet Dominik Thys met mondmasker het verhaal hoe anderhalve maand geleden in ...