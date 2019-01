Eerste namen van zomereditie Night of the Proms bekend

Het muzikale evenement Night of the Proms pakt voor het eerst uit met een Belgische zomereditie in openlucht . Die zal plaatsvinden op 1 augustus in Koksijde, ter gelegenheid van de duizendste editie. Naast John Miles - die bij meer dan 800 shows aanwezig was - hebben nu ook Gérard Lenorman en Regi hun komst bevestigd.

Night of the Proms blaast dit jaar 35 kaarsjes uit. Niet alleen wordt er tijdens dit jubileumjaar voor de allereerste keer in Vlaanderen een show in openlucht georganiseerd, het zal meteen ook de 1000ste show worden sedert de opstart van het concept in 1985. John Miles, die ook aanwezig zal zijn in Koksijde, heeft tijdens meer dan 800 van de shows opgetreden. Daardoor kreeg hij dan ook de bijnaam “Mr. Proms”.

Ook Gérard Lenorman, een van de ambassadeurs van het Franse chanson, en Regi tekenden present. “In 2015 stond ik al eens op het podium van Night of the Proms in het Sportpaleis”, zegt Regi. “Dat was toen zo’n feestje dat ik dat met veel plezier nog eens over doe in Koksijde deze zomer!”

De ticketverkoop start komende dinsdag 29 januari om 10u via Tele Ticket Service en Toerisme Koksijde.