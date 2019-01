Toneelvrienden Gingelom vieren 35-jarig bestaan

Gingelom - Op 6, 8, 9, 10, 15 & 16 maart is het weer zover! Dan staan De Toneelvrienden Gingelom naar jaarlijkse traditie weer op de planken.

Acteurs, regie en medewerkers voor en achter de schermen maken zich weer klaar voor de komende voorstellingen. Dit jaar bestaat de vereniging reeds 35 jaar en dat laten ze niet onopgemerkt voorbijgaan. Met maar liefst twaalf acteurs halen ze dit jaar weer alles uit de kast om het publiek een mooie avond te bezorgen.

Voorzitter Richard Claes: ‘Ik ben erg trots op onze toneelgroep. Vriendschap en plezier staan bij ons centraal, meteen de kernwaarden van onze vereniging. Het is mooi om te zien hoe alle leden, elk jaar opnieuw het beste van zichzelf geven, om er telkens een succes van te maken. De voorbije jaren hebben we ook sterk ingezet op verjonging van de groep, waardoor we werken aan de toekomst en hopen nog veel jaren toneel te spelen in Gingelom."

Dit jaar brengen De Toneelvrienden Gingelom ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’ van Peter Opstaele. Een toneelstuk waarmee ze u weer gaan doen lachen, maar ook mee hopen te ontroeren.

Toneel in Gingelom was nooit eerder zo populair en dat wordt ook dit jaar bevestigd op de voorverkoop. Vijf weken voor de eerste voorstelling zijn namelijk alle voorstellingen uitverkocht. Er werd dan ook besloten een extra voorstelling te doen op woensdag 6 maart om 20u. Tickets voor deze voorstelling zijn nog verkrijgbaar!

Tickets (€8) enkel nog verkrijgbaar voor extra voorstelling woensdag 6 maart 2019 via 0474/82.53.39, via rene.tilkens@telenet.be of bij Total Gingelom, Steenweg 158.

Cast: Dirk Van Haeken, Danny Wauters, Silke Leonard, Nadine Cox, Lieze Brantz, Murielle Menten, Ann Ruyloft, Richard Claes, Greet Poelmans, Sarah Lammens, Bram Champagne en Pieter Claes.

Regie: Valere Vanmechelen

Toneelmeester: Arno Wynants

Souffleur: Claudia Vinck