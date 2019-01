Jessica Biel: “Ik heb spijt van kledingkeuzes die ik in het verleden heb gemaakt”

Zesendertig is ze intussen, Amerikaans actrice Jessica Biel. Door de serie 7th Heaven leerde de wereld haar als tienermeisje kennen. Van de ene dag op de andere moest ze op rode lopers verschijnen, wat voor haar een behoorlijk moeilijke opdracht was. Vooral over de kledingkeuzes die ze destijds voor zulke evenementen maakte, heeft ze nu spijt. “Waarom moest ik toch altijd voor uitdagende kledij kiezen?”, vraagt ze zich nu af.

In een interview met de celebritywebsite InStyle heeft Jessica Biel gezegd dat ze als opkomende actrice moeite had om het imago van “het brave meisje” van zich af te schudden. Toch heeft ze nu haar bedenkingen bij hoe ze dat heeft aangepakt.

“Ik was een echte tomboy als tiener”, zegt Jessica Biel. “Het was niet makkelijk om plots voor pumps en handtassen te kiezen. Pas als jonge twintiger begreep ik een beetje hoe ik me vrouwelijker kon kleden.”

Te sexy

Maar wanneer ze terugblikt op de kledingkeuzes die ze destijds maakte, heeft ze vooral spijt.

“Ik wou dat ik niet altijd voluit voor sexy had gekozen”, geeft ze toe. “Ik weet dat het een bepaalde vibe is die je voelt wanneer je jong bent, maar nu zou ik het toch helemaal anders doen. Het moet toch niet altijd om het lichaam gaan…”

Het is niet de eerste keer dat Jessica Biel benadrukt dat ze, naar haar mening, verkeerde keuzes heeft gemaakt in het verleden. Zo gaf ze eerder toe dat ze op haar zeventiende beter niet naakt had geposeerd voor Gear magazine.

Stijladvies

Inmiddels kan de actrice rekenen op stijladvies van haar echtgenoot Justin Timberlake, die een eigen kledinglijn heeft. “Ik vraag hem vaak: Justin, ziet dit er oké uit? Wat is er mis mee? En hoe los ik het op?”

Maar in haar vrije tijd kiest ze toch nog het liefst voor een simpele jeansbroek en sneakers.