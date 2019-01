Lezing over erfrecht in de bib

Maasmechelen - Als 1ste onderwerp uit de reeks 'Vraag het aan...' was er de lezing ‘Erfrecht’ in de bib.

De bib ontving de notaris voor een boeiende, leerrijke avond rond het onlangs gewijzigde ‘erfrecht en de erfbelasting anno 2019’. Dat dit thema leeft bij de burgers was al duidelijk tijdens de inschrijvingen. Niet minder dan 30 personen schreven zich in voor deze lezing. Helaas gooide het slechte weer wat roet in het eten waardoor een aantal stoelen leeg bleven.

Een PPT gaf de aanwezigen een overzicht van de wijzigingen, en een beeld van ‘wat moet er geregeld worden’. Na een aantal tips werd de nodige tijd en aandacht geschonken aan specifieke, individuele vragen vanwege de aanwezigen.

Vanuit het publiek kwam de opmerking “We kunnen concluderen dat niets zeker is behalve de dood en de belastingen, en wat betalen betreft, dat doen we het liefst zo weinig mogelijk.”

Afgesloten werd met een kopje koffie of wat frisdrank.

Volgende onderwerp in de reeks 'Vraag het aan...' is Donald Trump, met als spreker Ine Roox. Ine Roox is afkomstig uit Maasmechelen en buitenlandcorrespondente voor De Standaard.