Leren schoenen blijven niet alleen stijlvol, ze zijn ook nog eens enorm duurzaam wanneer je ze met de juiste technieken behandelt. Met deze tips heb je langer plezier van je leren schoenen!

Spuit je schoenen in en wissel voldoende af

Nieuwe schoenen gekocht? Spuit je leren schoenen op voorhand in met een water-en vuilafstotende schoenenspray om ze te beschermen. Leren schoenen moeten zweet kwijtraken om langer in vorm te kunnen blijven. De oplossing? Trakteer jezelf op een nieuw paar schoenen, want afwisseling is de boodschap!

Zo maak je komaf met vlekken

Vlekken op je schoenen, we weten allemaal hoe lastig dit kan zijn. Je schoenen soepel houden en vlekjes verbergen doe je met schoensmeer. Kies voor dezelfde kleur als je schoenen of speel op safe met een kleurloos middeltje. Laat het schoensmeer een dik half uur intrekken, ga met een droge doek te werk en behandel ze met een water-en vuilafstotende spray. Gebruik zeker niet te veel product, leren schoenen moeten kunnen ademen. Watervlekken los je op door je leren schoenen volledig nat te maken met een doekje om kringen te vermijden. Laat ze opdrogen in een droge ruimte en je schoenen zijn klaar voor een nieuwe draag-beurt.