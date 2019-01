Stoffel Vandoorne ziet kansen tijdens derde Formule E-race in Chili

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kende tot dusver geen al te beste start in de Formule 1. In de elektrische tegenhanger van de Formule 1 hoopt Vandoorne echter komend weekend op beterschap in Chili.

Tijdens de eerste race kreeg Vandoorne af te rekenen met technische problemen en tijdens zijn tweede race was er contact met teamgenoot Gary Paffett waardoor hij na amper één ronde moest opgeven.

Komend weekend vindt de derde Formule E-race van het seizoen plaats in Chili. Voor Vandoorne de eerste keer dat hij het land bezoekt maar het is vooral ook voor al de rijders een compleet nieuw circuit.

"Dit is een nieuw land voor mij. Ik ben nog nooit in Chili geweest maar ik heb al veel positieve dingen over het land gehoord," blikt Stoffel Vandoorne vooruit naar de Eprix in Chili. "Ik zal wat tijd hebben om er rond te kijken en dingen te bezoeken dus dat is erg cool."

"Ik heb de race van vorig jaar op tv gezien en die was redelijk gek. Dit jaar is er echter een nieuw circuit en het valt moeilijk te voorspellen hoe de race zal verlopen aangezien het circuit voor iedereen nieuw is."

Aangezien geen enkele rijder ervaring heeft op het nieuwe circuit in Chil biedt dat Vandoorne en zijn team kansen.

"Dat niemand er ervaring heeft is zeker en vast positief voor ons, het betekent dat iedereen vanaf nul moet beginnen. Ik kijk dan ook uit naar de race."

"De eerste twee race waren erg moeilijk voor ons als team. We reden niet veel kilometers en ik hoop echt dat komend weekend beter verloopt," besloot Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: