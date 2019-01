Eden Hazard reageert heerlijk laconiek op de kritiek van zijn coach: “Het kan me niet schelen”

Eden Hazard heeft zich donderdag met Chelsea voor de finale van de League Cup geplaatst. Dat ging ten koste van het Tottenham van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, die net als Hazard de volledige partij speelden. Achteraf reageerde Hazard heerlijk laconiek op de kritiek van zijn coach: “I don’t care, het kan me niet schelen.”

Met een 2-1 zege vlakte Chelsea de 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd uit, waarna het in een strafschoppenreeks met 4-2 aan het langste eind trok. Kapitein Hazard scoorde in de 38e minuut de 2-0, goed voor zijn dertiende goal van het seizoen, de derde in de League Cup, maar wel de eerste in 2019. In de strafschoppenreeks zou hij de vijfde elfmeter voor zijn rekening nemen maar moest uiteindelijk niet in actie komen.

Achteraf werd hij voor de camera van Sky Sports uitgeroepen tot Man van de Match. En reageerde hij op de kritiek van zijn coach Maurizio Sarri die afgelopen week zei dat Hazard beter kon en geen echte leider was. Toen Hazard werd gevraagd naar de opmerkingen van Sarri, lachte hij eens even tegen Sky Sports:

“Om eerlijk te zijn: het kan me niet schelen”, aldus de Rode Duivel. Ik speel gewoon mijn voetbal, het maakt me niet uit wat de manager zei, ik focus op het team en ik wil gewoon mijn best doen voor dit team. En vandaag deed ik dat, ik ben gewoon blij.”

Sarri: “Ik zei alleen dat we een probleem hadden”

Sarri was na de 2-0 nederlaag van vorig weekend tegen Arsenal nog “boos” omdat zijn spelers geen vastberadenheid toonden”. Na de zege tegen de Spurs nuanceerde hij zijn harde woorden:

“Ik heb mijn spelers niet aangevallen, ik zei alleen dat we een probleem hadden”, aldus de Italiaan. “Het probleem was de motivatie, maar we hebben heel goed gereageerd in deze wedstrijd, nu moeten we continuïteit tonen. Ik was erg blij met de prestaties van het team, we reageerden heel goed, de spelers waren deze keer wel zeer vastberaden, dus ik ben erg blij met de prestatie.”

Sarri kon zo in zijn eerste seizoen bij The Blues meteen zijn eerste prijs ooit pakken. In de finale moet Chelsea het zondag 24 februari op Wembley nog wel opnemen tegen het Manchester City van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne. Dat won woensdag met 0-1 op het veld van tweedeklasser Burtun Albion, nadat het de heenwedstrijd al met 9-0 gewonnen had.

“Ik heb inderdaad nog nooit iets gewonnen, maar nu ben ik in Chelsea en dus heb ik op een andere manier al gewonnen,” zei Sarri. “We zullen het proberen, maar het wordt echt heel moeilijk tegen Manchester City. Naar mijn mening is City het beste team in Europa, dus het zal heel moeilijk zijn.”

Aanwinst Gonzalo Higuain kwam overigens nog niet in actie, hij volgde zijn neiuwe ploeg van in de tribune. “Higuain had geluk, want als hij ons in de laatste wedstrijd tegen Arsenal had gezien, was hij een beetje ongerust geworden, denk ik”, lachte Sarri. “Maar vanavond was het beter. “