Wegenwerkers zwaargewond na ongeval op E313

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn minstens twee ongevallen gebeurd die de ochtendspits in ons land in de war dreigen te sturen. Twee grote verkeersaders zijn nog altijd geblokkeerd, bericht het Vlaams Verkeerscentrum. Bij een ongeval op de E313 in de richting van Hasselt vielen gewonden. Meerdere wegenwerkers werden geraakt, van wie één in kritieke toestand zou verkeren.

Op de E313 in Oevel (Westerlo) richting Hasselt gebeurde een zwaar ongeval. Arbeiders waren er bezig met het herstellen van brugvoegen. Er waren drie ‘botskussens’ met signalisatie opgesteld.

Een zwarte auto vertraagde voor de plaats van de werken, maar een zilverkleurige wagen kon niet op tijd remmen en knalde op zijn voorligger. Het zwarte voertuig werd weggekatapulteerd en kwam op de arbeiders terecht. Drie arbeiders zijn zwaargewond geraakt. Eén zou in kritieke toestand verkeren.

Het Vlaams Verkeerscentrum meldt dat alle verkeer er van de snelweg wordt geleid. Dat gebeurt in Herentals-Oost, in Geel-West mag men de E313 weer op. Er is nog geen file, maar afhankelijk van de duur van de opruimwerken dreigt die wel te ontstaan, waarschuwt het Verkeerscentrum. “Voor het verkeer van Gent naar Hasselt raden we aan om over Brussel te rijden.”

#E313 Update ongeval Geel-West → Hasselt. De snelweg is nog steeds afgesloten ter hoogte van afrit Herentals-Oost. Er staat een file. Volg omleidingen richting Aken, Hasselt en Luik. Meer info: https://t.co/MKqVnvRwrk pic.twitter.com/mShqSuEK6b — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 25 januari 2019

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Paprika’s op de weg

En ook ten noorden van Antwerpen dreigt er vrijdagochtend verkeershinder te ontstaan. Op het complex Antwerpen-haven, waar de aansluiting gebeurt tussen de Ring en de A12 richting Bergen-op-Zoom (Nederland), kantelde rond 1 uur een vrachtwagen. Die was geladen met 18 ton paprika’s, die over de weg verspreid liggen.

“Men is nog bezig met het overladen, dan moet de vrachtwagen nog getakeld worden en het wegdek schoongemaakt. Dit zal nog even duren”, aldus de woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

Door de ploegenwissel in de haven kan er al vroeg verkeershinder ontstaan. Het Verkeerscentrum raadt aan om via de afrit Kanaaldok, de Kruisweg in de haven en de oprit Stabroek naar de A12 te rijden.

#R2 #A12 Ongeval met een vrachtwagen in knooppunt Antwerpen-Haven. Vanaf de R2 naar de A12 richting Nederland is de weg volledig versperd. Volg de omleiding: https://t.co/lehQLbKY0f pic.twitter.com/N3fqnN4Noi — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 25 januari 2019