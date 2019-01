Asterix Beveren werd donderdag in de achtste finales van de CEV Cup vrouwenvolleybal uitgeschakeld door het Tsjechische Olomouc. De Belgische kampioen had de heenwedstrijd al met 1-3 verloren en ging ook in Tsjechië met 3-1 de boot in. De setstanden waren 25-21, 17-25, 25-13 en 25-15.