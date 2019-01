De stad Genk weigert de omgevingsvergunning van de Group GL om een handelscentrum te bouwen op de Bosdel in Genk. De projectontwikkelaar gaat tegen die beslissing in beroep. Bij een in oktober van vorig jaar geweigerde socio-economische vergunning haalde Group GL in beroep gelijk bij de bevoegde minister. Het project is omstreden omdat de stad het ziet als concurrentie voor het centrum.