Het is donderdagmiddag en de eerste tactische training op het verwarmde A-veld volgt pas een uurtje later. “Ik weet echt niet wie de geschorste Pozuelo zal vervangen tegen Moeskroen”, zegt topkandidaat Ivan Fiolic. De 22-jarige Kroatische back-up voor Pozuelo is fit én klaar om zich voor het eerst als ‘nummer 10’ te manifesteren. “Maar als het iemand anders wordt, zal ik hem zeker steunen. Ik kan er nog geen tijdstip op plakken, maar ben wel van één ding zeker: mijn tijd komt nog.”