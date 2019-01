“Lig niet wakker van roddels”

Het contrast kan haast niet groter zijn voor Brecht Van Kerckhove. Op 28 december werd hij aangesteld als nieuwe coach van de Red Dragons, een droom die in vervulling ging. Op 26 januari treedt hij met de dames van Jaraco As aan tegen Lendelede, een duel tussen de voorlaatste en derde laatste in de ranking van Liga A. “Het is een verhaal van uitersten”, weet de Alkenaar. “Maar ik geloof nog steeds in mijn groep en in eigen kunnen.”