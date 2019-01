Dit weekend provinciale voorronde in Zonhoven

Met 760 (!) zijn ze, de gymnasten die dit weekend hun kans wagen op de provinciale voorronde tumbling en trampoline in Zonhoven. Deze laag- en hoogvliegers tonen hun salto’s, flik flaks en andere schroefelementen. Maar hoe steken deze relatief onbekende disciplines van de gymnastieksport eigenlijk in elkaar? Hoog (en dat mag u letterlijk nemen) tijd om deze sporten in de kijker te zetten.