GENT Zijn zelfgekozen dood moest geen statement worden. Dus is Etienne Vermeersch (84) stil gegaan. Met zijn ­Josiane, een handvol vrienden en een glas champagne. In zijn lange publieke leven had de filosoof het vaak luider aan­gepakt. Met meer geste. “Etienne kon kwaad bloed zetten. Maar hij vocht nooit met platitudes, alleen met argumenten.”