BREE/LOMMELTien bedrijven en onderzoeksinstellingen uit Nederland, Duitsland en België starten een grootscheepse zoektocht naar het potentieel van diepe aardwarmte (geothermie) in de grensregio. Het project DGE-Rollout kost 18,7 miljoen en moet resulteren in de aanleg van warmtenetten. In België gebeurt het onderzoek in Wallonië en Limburg, vooral in Genk, Bree en Lommel. De provincie Limburg geeft hiervoor een subsidie van 126.000 euro.