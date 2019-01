Goal van Hazard en penalty’s slepen Chelsea voorbij Tottenham naar finale League Cup

Chelsea - Manchester City wordt op 24 februari de finale van de Engelse League Cup. Chelsea rekende donderdagavond in zijn halve finale af met Tottenham. Het won de terugmatch in eigen stadion met 2-1, nadat het de heenwedstrijd met 1-0 had verloren. Omdat thuisdoelpunten niet meetellen in de League Cup moesten penalty’s beslissing brengen. Daarin toonde Chelsea zich met 4-2 de betere. Eden Hazard, die bijzonder sterk speelde, scoorde de 2-0.