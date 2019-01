Personeel New Look Hasselt niet te spreken over faillissement: “Hoe moet ik nu mijn huis afbetalen?”

Regio

“Dat dit nog kan in België anno 2019, ons eerst ontslaan en ons dan geen loon geven.” De verontwaardiging is groot bij Valentina Porcu (24), de store manager van New Look in Hasselt. Een week nadat de...

Bekijk video