Is de staking van 13 februari een krampachtige houding van de vakbonden om zichzelf overeind te houden? Dat is de vraag die Ruben Lemmens van werkgeversorganisatie VKW Limburg zich stelt. In tijden van arbeidsmarktkrapte is elke Limburgse bedrijfsleider bereid om zijn goede werkkrachten te belonen en te behouden, aldus Lemmens. De ondernemers van het VKW verzamelen vrijdag in Bokrijk voor de Limburg Happening.