Vliegtuigbouwer Boeing heeft voor het eerst een testvlucht van een vliegende auto gedaan. Het toestel is een kruising tussen een drone, een helikopter en een vliegtuig. Deze keer was er niemand aan boord, maar later dit jaar zouden er testvluchten volgen met passagiers. In de video hierboven kun je zien hoe de eerste vlucht verliep.