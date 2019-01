Hoe zuiver is de lucht in Hasselt? 37 snuffelpalen zoeken antwoord

Hasselt - Vanaf midden februari gaat de stad Hasselt, samen met de UCLL, voortdurend de luchtkwaliteit meten binnen de Singel. Dat gebeurt met een netwerk van 37 zogenaamde snuffelpalen die de Hasseltse luchtkwaliteit in kaart zullen brengen. “De palen komen in de buurt van scholen maar ook in de parken, bij drukke invalswegen en in de binnenstad zelf”, zegt schepen van Leefmilieu Joost Venken (Groen).



UCLL ontwikkelt voor deze studie zelf snuffelpalen. Dat worden weerbestendige kastjes met daarin een reeks sensoren die fijn stof (PM2,5), stikstofdioxiden (NO2), ozon (O3) en zwaveldioxide (SO2) meten ...