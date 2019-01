Van olifanten op de muur tot watervallen aan het plafond: op bezoek in de Japanse jungle van STVV-eigenaar DMM.com

Anderhalf jaar is het geleden dat STVV in handen kwam van het Japanse DMM.com. De resultaten vallen mee, play-off 1 blijft in zicht, maar het mysterie blijft. Wie zijn die gesloten Japanners? Wat drijft hen om precies in Sint-Truiden neer te strijken? Waar willen ze naar toe met de Kanaries? En wat doen ze precies, daar bij DMM.com? Met die vragen vlogen wij van hier tot in Tokio. We liepen tussen de wilde beesten in de hypermoderne hoofdzetel van DMM.com. Keken vanuit het kantoor van voorzitter Yusuke Muranaka - 24 hoog in een nieuwe wolkenkrabber - uit over Tokio. Vingen zelfs een glimp op van Keishi Kameyama, de mysterieuze stichter waarvan ook wij geen foto’s mochten maken.

Vandaag deel 1: op wandel in de jungle van DMM.com.