Geen carnaval meer op paasmaandag in Kermt: “We zijn moe gevochten tegen iedereen”

Hasselt -

De bestuursleden van het carnavalscomité Kermt-Spalbeek trekken de stekker eruit. “We zijn de jarenlange gevechten tegen BTW, belastingen, arbeidscontroleurs en de stad moe”, klinkt het. “Voor ons hoeft het niet meer. Met het geld dat we nog hebben gaan we het Keniaanse project ‘Kinderen van Matandale’ helpen. En we gaan er een waterput boren zodat ze geen kilometers meer hoeven te lopen voor een kruik water.”