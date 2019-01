Thierry Henry niet langer trainer van AS Monaco

Thierry Henry is niet langer de trainer van Monaco. De voormalige assistent van de Rode Duivels werd “in afwachting van een definitieve beslissing op non-actief gezet”. Dat deelde de club donderdag mee. De 41-jarige Fransman was nog maar sinds oktober in het prinsdom aan de slag. Franck Passi neemt voorlopig zijn taken over.

Thierry Henry zal zich de keuze voor AS Monaco allicht ondertussen wel beklagen. De 41-jarige Fransman zwaaide half oktober de Rode Duivels uit als assistent om hoofdcoach te worden bij zijn ex-club Monaco. De Franse topclub stond op dat moment op de 18e plaats in de Ligue 1 en Henry moest het sterrenensemble van het Prinsdom - waaronder de Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli - uit het slop trekken.

Daar is Henry nooit in geslaagd. In twintig matchen werd amper vijf keer gewonnen. Monaco staat nu pas op de negentiende plaats in de Franse competitie, een degradatieplaats. Ook de Champions League werd een nachtmerrie. Monaco werd laatste in zijn poule en kreeg een 0-4-pandoering van Club Brugge om de oren. Afgelopen dinsdag werd de club ook nog eens uitgeschakeld in de zestiende finale van de Coupe de France door de tweedeklasser Metz. Het werd de laatste partij onder de hoede van Henry.