Wat doe je als je kind ongeneeslijk ziek is? “Zeg dat je er altijd voor hem zal zijn”

Hasselt -

Je staat voor het ergste. Je kind heeft kanker en kan niet worden gered. Wat zeg je dan? Wat doe je dan? Die vraag stelde iedereen zich, die donderdag het verhaal over Kenric Enckels uit Sint-Truiden las in onze krant. Kenric is vijf, en zijn ouder weten sinds vorige week dat ze nu echt nog moeten genieten van elke dag die hen samen rest.