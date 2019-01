Jonge Belgische judoka Jorre Verstraeten verovert in Tel Aviv eerste GP-goud

De 21-jarige Jorre Verstraeten (-60 kg) heeft op de Grand Prix judo van Tel Aviv goud veroverd door op strafpunten de finale te winnen van de Nederlander Tornike Tsjakadoea. Het is meteen zijn eerste goud in de IJF World Tour. Anne Sophie Jura (-48 kg), Mina Libeer (-57 kg) en Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) kwamen niet verder dan een eerste gevecht.

Jorre Verstraeten (IJF 31) was in de finale tegen onze Noorderbuur Tornike Tsjakadoea (IJF 24) veruit de meest aanvallende judoka, maar dat kon hij niet bewijzen met een score. Het werden logische verlengingen waarbij Tsjakadoea al twee strafpunten achter zijn naam had staan. Na twee minuten in de Golden Score leek de Nederlander dan toch de match in handen te nemen, maar maakte dan de fout naast de mat te stappen. Dat werd bestraft met een derde strafpunt en de daaraan verbonden uitsluiting.

Eerder op dag won Jorre Verstraeten zijn eerste twee kampen met ippon van respectievelijk de Sloveen Matjaz Trbovc (IJF 47) en de Amerikaan Adonis Diaz (IJF 18). En in de halve finale pakte hij met waza-ari de zege tegen de Brit Ashley McKenzie (IJF 15).

Voor Verstraeten is het zijn vierde internationale medaille, nadat hij eerder brons behaalde op de European Opens van Lissabon (februari 2017) en Minsk (augustus 2018) en de Grand Prix van Cancun (juni 2017). In september stapte Jorre Verstraeten over van de Vlaamse judofederatie (VJF) naar de Franstalige in de overtuiging dat hij daar meer kansen zou krijgen om zijn aanvallend judo te laten renderen. Het goud van Tel Aviv bevestigt zijn gelijk.