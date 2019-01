Gezinnen geëvacueerd nadat woning verzakt in Zussen

Riemst -

Nog geen half jaar na een verzakking in de Mgr. Trudo Jansstraat in Zussen - na een breuk in de waterleiding - is nu de parallel lopende Misweg getroffen door een verzakking, met een breuk in de gasleiding tot gevolg. Weer moesten uit veiligheidsoverwegingen een aantal inwoners geëvacueerd worden.