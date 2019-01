Seriemoordenaar Renaud Hardy moet burgerlijke partijen ruim 135.000 euro

Tongeren - In het Tongerse hof van assisen is donderdagnamiddag uitspraak gedaan over de schadevergoedingen, die de Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy aan de burgerlijke partijen moet betalen. In totaal is hij ruim 135.000 euro verschuldigd aan de nabestaanden. Daar komt nog een bedrag van 9.500 euro aan rechtsplegingsvergoedingen bij. Hardy zelf, die in de strafinrichting van Beveren zijn levenslange celstraf uitzit, was niet op de voorlezing van het arrest aanwezig.

Hardy betaalde al zo’n 22.000 euro aan voorschotten. Hardy, een Parkinsonpatiënt, werd in maart 2018 door het Tongerse hof van assisen veroordeeld tot een levenslange opsluiting voor twee moorden, twee verkrachtingen met foltering en twee moordpogingen. De 82-jarige Maria Walschaerts in Mechelen en de 52-jarige Linda Doms in Hofstade stierven een gruwelijke dood. Hij filmde zelfs de doodsstrijd van Linda Doms.

De 68-jarige dokteres A. H. uit Bonheiden en actrice Veerle Eyckermans uit Zemst overleefden de moorddadige Hardy. Hardy kreeg naast de levenslange opsluiting vijftien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) opgelegd. Hardy heeft vijftien dagen de tijd om cassatieberoep aan te tekenen tegen het arrest van de burgerlijke afhandeling. Voor Eyckermans is wetsdokter Wim Van de Voorde aangesteld om nog een deskundig onderzoek uit te voeren om de exacte schade te begroten. Zij kreeg een provisioneel bedrag van 30.000 euro toegewezen. Eyckermans werd met een afgebroken houten steel van een pikhouweel op haar hoofd geslagen, maar kon zich vastklampen aan een paaltje en om hulp schreeuwen, zodat een buurman en zijn zoon gealarmeerd waren.

Voor de erfgenamen van de 82-jarige Maria Walschaerts werd ook de verminderde verkoopprijs van het huis van de bejaarde vrouw in rekening gebracht. Dokteres A. H. diende het snoeiwerk aan haar bomen, de installatie van een beveiligingssysteem en videoparlofoon, de herstelling van de voordeur en nieuwe sloten voor ramen en deuren als schadeposten in. Die werden allemaal toegekend, omdat ze sinds de feiten in angst leeft. Hardy was immers in haar tuin opgedoken en had haar deur met een bijltje beschadigd in een poging binnen te geraken. De gemaakte kosten stonden in oorzakelijk verband met de feiten.