Britse politie geeft actieve zoektocht naar verdwenen voetballer Sala op: “Geen enkel spoor teruggevonden”

De reddingsdiensten hebben de zoektocht naar het verdwenen vliegtuig van de Argentijnse aanvaller Emiliano Sala en piloot David Ibbotson stopgezet. De hoop om het duo levend terug te vinden, is dus definitief opgegeven.

LEES MEER. De vraag die we nu eigenlijk niet willen stellen: wat gebeurt met de 17 miljoen euro voor verdwenen voetballer Emiliano Sala?

Eind vorige week raakte bekend dat Cardiff City van de Argentijnse aanvaller Emiliano Sala (28) zijn duurste transfer ooit maakte. De spits, dit seizoen al goed voor 12 goals, kwam over van het Franse Nantes en werd vrijdag voorgesteld als nieuwe aanwinst van Cardiff nadat de twee clubs een akkoord gevonden hadden voor een transferbedrag van 17 miljoen euro.

Alleen zou Sala nooit een voet op het veld zetten in Cardiff. Maandagavond vloog Sala vanuit Nantes naar de hoofdstad van Wales, maar halfweg verdween het vliegtuig van de radar. Hij is er nooit aangekomen. De politie van het Kanaaleiland Guernsey, waar het vliegtuig verdween, liet donderdag omstreeks 16.15 uur weten “niet meer actief te zoeken naar het vliegtuig”.

“Ondanks de beste inspanningen van zoekteams van de Kanaaleilanden, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, die samen een gebied van ongeveer 4.400km² doorzocht hebben (waarvan sommige delen meer dan één keer), en een analyse van mobiele telefoondata en satellietbeelden, hebben we geen enkel spoor van het vliegtuig, de piloot of de passagier teruggevonden.”

“We hebben meer dan 24 uur continu gezocht, met 80 uur gecombineerd speurwerk van drie vliegtuigen en vijf helikopters. Twee reddingsboten werden ook ingezet, net zoals verschillende schepen en vissersboten in de buurt. We hebben alle informatie herbekeken en met de wetenschap welke nooduitrusting aan boord was van het vliegtuig, hebben we de moeilijke beslissing genomen om de zoektocht naar het vliegtuig te staken. De kans dat iemand in dit stadium de crash heeft overleefd, is héél erg klein. De naasten van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd en onze gedachten gaan naar de families van de piloot en de passagier. Hoewel we niet meer actief op zoek zijn naar het vliegtuig, blijft het onderzoek lopen en zullen we alle vliegtuigen en boten in de buurt vragen om uit te kijken naar sporen van het vliegtuig.”

3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24 januari 2019