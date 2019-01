KRC Genk moet het in de thuiswedstrijd tegen Moeskroen stellen zonder sterkhouders Alejandro Pozuelo (geschorst) en Sander Berge (geblesseerd). Het wordt dus puzzelen voor de trainer. Ruslan Malinovskyi (op de 8 of de 10) en Bryan Heynen (op de 6 of op de 8) zijn zekerheden, maar wie moet er volgens jou nog spelen? Laat het ons weten via onderstaande poll.

Elke week het nieuws van KRC Genk in je mailbox? Schrijf je dan hier in voor de gratis nieuwsbrief die we je één keer per week sturen.