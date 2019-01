Vlaanderen rouwt om Etienne Vermeersch: “Een zegen voor het publieke debat, onze aller-allerslimste mens”

Er komen donderdagmiddag op Twitter tal van reacties binnen op het overlijden van Etienne Vermeersch. De filosoof en opiniemaker overleed vorige vrijdag na een langdurige ziekte in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Vermeersch werd 84 jaar.

Volgens professor Kerkelijk Recht Rik Torfs was Vermeersch “een groot denker, maar ook een vriendelijk en hartelijk mens”.

Etienne Vermeersch. Een groot denker. Maar ook een vriendelijk en hartelijk mens. — Rik Torfs (@torfsrik) January 24, 2019

Federaal minister van Werk Kris Peeters bestempelt Vermeersch “als een scherpe en interessante stem die aanzette tot kritisch nadenken en die bakens hielp verzetten”. “Overlijden Etienne Vermeersch betekent verlies voor het maatschappelijke debat. Mijn deelneming aan de nabestaanden.”

Altijd een scherpe en interessante stem die aanzette tot kritisch nadenken en die bakens hielp verzetten. Overlijden Etienne Vermeersch betekent verlies voor het maatschappelijke debat. Mijn deelneming aan de nabestaanden. — Kris Peeters (@peeters_kris1) January 24, 2019

Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois neemt afscheid van de moraalfilosoof, “een uiterst scherpzinnig en tegelijk innemend man, met een immense maatschappelijke invloed op Vlaanderen. Mijn medeleven aan zijn echtgenote”.

Afscheid van moraalfilosooof Etienne Vermeersch, uiterst scherpzinnig en tegelijk innemend man, met een immense maatschappelijke invloed op Vlaanderen. Mijn medeleven aan zijn echtgenote — Geert Bourgeois (@GeertBourgeois) January 24, 2019

Volgens politicoloog Dave Sinardet speelde Vermeersch “een sterke rol in ons publieke debat”. “Hij verlegde bakens, vooral in ethische kwesties als abortus en euthanasie. Bovendien een zeer fijn man, ik houd goede herinneringen over aan onze ontmoetingen zoals een Gentse feestendebat en vooral het diner nadien.”

Etienne Vermeersch speelde een sterke rol in ons publieke debat en verlegde bakens, vooral in ethische kwesties als abortus en euthanasie.

Bovendien een zeer fijn man, ik houd goede herinneringen over aan onze ontmoetingen zoals een Gentse feestendebat en vooral het diner nadien. — Dave Sinardet (@DaveSinardet) January 24, 2019

“Vermeersch was een bijzondere man, interessante denker, goed geheugen en wereldberoemd in Vlaanderen”, tweette moraalfilosoof Patrick Loobuyck. “Hij was een zegen voor het publieke debat. Je kon het met hem eens zijn of niet, hij scherpte onze geest.”

Etienne Vermeersch is overleden. Bijzondere man, interessante denker, goed geheugen en wereldberoemd in Vlaanderen. Hij was een zegen voor het publieke debat. Je kon het met hem eens zijn of niet, hij scherpte onze geest.

Hier een van de momenten dat ik hem iets mocht uitleggen. pic.twitter.com/DtGiKSVeAJ — Patrick Loobuyck (@PLoobuyck) January 24, 2019

Volgens sportjournalist Hans Vandeweghe was Vermeersch “de aller-allerslimste mens, onze bekendste Vlaamse denker”.