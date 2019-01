Jordan Lukaku op weg om broer Romelu te vervoegen in Premier League

Als zijn medische tests succesvol verlopen, gaat Jordan Lukaku minstens tot het einde van het seizoen op uitleenbasis voor het Engelse Newcastle spelen. De nummer zeventien van de Engelse Premier League bedong ook een aankoopoptie van 22 miljoen euro.

Lukaku kwam dit seizoen bij zijn club Lazio Roma onder meer door een blessure maar heel weinig in actie. Verder dan zeven invalbeurten en één basisplaats kwam hij niet.

Newcastle United staat momenteel zeventiende in de Engelse Premier League, net boven de degradatieplaatsen. Als de transfer rond raakt, vervoegt Jordan zijn oudere broer en Manchester United-spits Romelu in de hoogste klasse van het Engelse voetbal. Een rechtstreeks broederduel zal er wel niet van komen, want Manchester United en Newcastle speelden al twee keer tegen elkaar dit seizoen.