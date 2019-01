Uitbaters tuincentrum in Bree krijgen tot drie jaar cel voor de verkoop van drugsmateriaal: “Dit is een growshop”

Hasselt / Bree -

Twee uitbaters van een inmiddels opgedoekt tuincentrum in Bree kregen donderdag celstraffen van drie jaar en twee jaar met gedeeltelijk uitstel en geldboetes van 6.000 euro voor het op poten stellen van een growshop in Bree. Zo zouden ze in hun ‘tuincentrum’ niet enkel potgrond en bloembakken verkopen, maar konden cannabiskwekers er ook hun hele uitrusting op de kop tikken: van kniptangen tot droognetten. Ze plaatsten deze spullen zelfs online op een webshop. “Dit is duidelijk een growshop”, aldus de procureur tijdens de zitting in december.