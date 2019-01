Japan blijft het uitstekend doen in de Asian Cup. Donderdagnamiddag ging Vietnam voor de bijl in de kwartfinales: 1-0 werd het. Wataru Endo en Takehiro Tomiyasu, de twee STVV’ers in de ploeg van Japan, startten allebei in de basis. Beide pionnen speelden ook de volle negentig minuten.