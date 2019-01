Derde kleuterklas Europaschool op bezoek bij ZOL

Kolderbos

Genk - De kleuters van de derde kleuterklas van de Europaschool kregen zopas een rondleiding in de buik van het ziekenhuis van Genk. Beer en co gingen mee op pad, want ze waren ziek.

Deuren die anders gesloten zijn, gingen nu open en zo mochten de kleuters op verkenning in de onderzoekskamer, het operatiekwartier, de keuken en de wasplaats van het ziekenhuis. Ze kwamen op plekken waar je normaal als patiënt of bezoeker niet zomaar een kijkje kan gaan nemen. De kleuters maakten zo op een laagdrempelige wijze kennis met het ziekenhuis. Als afsluiter van deze leerrijke voormiddag mochten ze zelf ook dokter of verpleger spelen. Alle zieke beren en gewonde poppen werden vakkundig verzorgd en gingen na afloop weer gezond naar huis!