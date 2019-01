Goedkoper naar Scandinavië en met de kinderen naar Peru: trends van het Vakantiesalon

Vergeet de strandvakantie in een all-in resort aan de Turkse Rivièra: in 2019 mag het allemaal wat meer om de beleving draaien en daarbij zien we dat vooral landen zoals Japan, Finland en Peru aan een opmars bezig zijn. Dat zegt Erwin De Decker, woordvoerder van het Vakantiesalon dat op donderdag van start gaat in Antwerpen.

Twee weken naar een all-in resort in Turkije of Egypte, het lijkt een beetje passé. “Uiteraard trekken er nog mensen naar Turkije en Tunesië voor een traditionele strandvakantie maar we zien dat de vakantiegangers meer dan ooit op zoek gaan naar belevenis reizen”, zegt De Decker. En daarbij zitten ook heel wat gezinnen met kinderen. “Het is niet omdat je kinderen hebt dat je twee weken moet doorbrengen aan de Costa Del Sol in Spanje. We merken dat er geen grenzen meer zijn en dat gezinnen zelfs hun kinderen meenemen op fietsvakantie naar Vietnam. Ook zij zijn op zoek naar een portie avontuur en cultuur.” Een van de landen, die in 2019 aan populariteit wint, is Peru. “Het Zuid-Amerikaanse land is de laatste jaren financieel aantrekkelijk geworden en het is toegankelijk voor kinderen. Het wordt ook als een heel veilig land beschouwd.”

Betaalbaar Scandinavië

Dichter bij huis doet een andere regio het bijzonder goed. “De Scandinavische landen zijn dit jaar erg in trek: of het nu gaat van een citytrip naar Stockholm of een avontuurlijke vakantie in het Finse Lapland. Het aanbod is enorm gegroeid en veel vakantiegangers associëren de regio met comfort en avontuur.” En ook de prijs lijkt geen breekpunt meer te zijn. “De prijzen zijn niet per se gedaald in Scandinavië maar omdat het bij ons allemaal een beetje duurder geworden is, is het verschil veel kleiner geworden. Daarnaast draait de economie weer een beetje beter waardoor er meer geld wordt uitgegeven aan belevenis reizen.”

Lapland Foto: Shutterstock

Ook Oost-Europa wordt regelmatig vermeld als het om vakanties gaat, zoals een wijnreis in Georgië of een citytrip naar Tirana. “Reizigers weten inmiddels dat Oost-Europa meer te bieden heeft dan alleen een citytrip naar Tsjechië of Boedapest. Vooral landen zoals Montenegro en Albanië zijn aan een flinke opmars bezig maar door politieke strubbelingen in die regio’s en het relatief beperkte aanbod kunnen ze zich nog niet meten met andere regio’s in Europa.”

Japan

En voor verre reizen? “Naast de traditionele bestemmingen in Zuidoost-Azië springt vooral Japan eruit en dat heeft het land vooral te danken aan zijn grote verscheidenheid. Aan de ene kant heb je enkele grootsteden zoals Tokio, Osaka en Kioto en aan de andere kant heb je het uitgestrekte platteland zoals de streek rond Fuji, de hoogste berg van de eilandstaat.” Maar niet alleen de cultuur en het diverse landschap maken bestemmingen zoals Japan aantrekkelijk. “Ook het prijskaartje voor zo’n verre reizen is de afgelopen jaren fel verbeterd. Het is toegankelijk geworden voor het grote publiek.”