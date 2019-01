WB snowboard slopestyle: Van Hoof plaatst zich voor halve finale, Smits start niet

Ilias Van Hoof heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Wereldbekermanche snowboard slopestyle in het Italiaanse Seiser Alm, de vierde manche (op vijf) van het seizoen. Van Hoof werd vijfde in de derde reeks. Seppe Smits had normaal gezien in de eerste reeks zijn wederoptreden moeten maken na zijn kruisbandblessure, maar verscheen niet aan de start.

Van Hoof liet tijden van 78.50 en 33.50 noteren in zijn runs. Daarmee werd hij vijfde in de derde reeks. Enkel de eerste twee gaan rechtstreeks naar de finale, Van Hoof mag wel naar de halve finale.

In kwalificatieheat 1 stond de langverwachte terugkeer van Seppe Smits op het programma. De Kempenaar liet zich na de Winterspelen in Pyeongchang, vorig jaar in februari, opereren aan de knie en werkte sindsdien aan zijn revalidatie. In Seiser Alm zou hij starten, maar hij gaf in laatste instantie alsnog forfait.

Bij de vrouwen in Italië kwam één landgenote in actie. Loranne Smans (7.25 en 6.50) eindigde als 23e en laatste in de kwalificaties en is uitgeschakeld.

De halve finale en finale in Seiser Alm staan zaterdag op het programma. (belga)