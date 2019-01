Gepensioneerde stadswerknemers bezoeken ’t Scheep

Hasselt - Vijf maanden geleden verhuisden de stads- en OCMW-diensten met 560 personeelsleden naar het gloednieuwe stadhuis. Intussen hebben zich al heel wat groepen bij Toerisme Hasselt aangemeld voor een geleid bezoek. Het was dus tijd voor de Vriendenkring van de gepensioneerde stadswerknemers om dit ook te doen.

Ondanks het winterweer waren er meer dan honderd gegadigden. Voor de bestuursleden en de gidsen was het alle hens aan dek, want niemand had durven denken dat dit zo'n succes zou worden. Burgemeester Vandeput heette iedereen van harte welkom in de prachtige raadszaal in de Kezerreme, de voormalige rijkswachtkazerne. Daarna gaven Ann Claes en Els Vanstraelen een powerpointpresentatie voor de helft van de groep. Zij lichtten de werking van het klantencontactcenter en het balieplein toe. Ondertussen ging de andere helft met de gidsen (eveneens oud-stadswerknemers) op verkenning in een van de energiezuinigste stadsgebouwen van Vlaanderen. Nadien werden de rollen omgekeerd. Als afsluiter was er nog koffie en taart in de cafetaria op de derde verdieping van ’t Scheep. Een geslaagde activiteit!

Foto’s: Nik Janssen.