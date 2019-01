De 23e speeldag van de Jupiler Pro League wordt vanavond geopend met de topper tussen Antwerp en Standard. Houdt Antwerp de punten thuis en nadert het tot op 7 punten van leider KRC Genk? Of springt Standard over The Great Old en Club Brugge naar de tweede plaats? Volg de wedstrijd hier live vanaf 20.30u.

