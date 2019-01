Internering dreigt voor twintiger die op Peerse politie inreed

Hechtel-Eksel / Peer -

Voor een 29-jarige aangehouden man uit Hechtel-Eksel dreigt mogelijk de internering nadat hij op 14 oktober 2018 in Peer op de politie inreed. Na een lange achtervolging knalde de man op een wagen en nog gaf hij zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Ook na zijn vrijlating kwam hij weer in aanraking met justitie. Nu omdat hij twee slachtoffers in een filmpje bedreigde waarin te zien was hoe de jongeman zij eis kracht bij zet door een schot af te vuren.