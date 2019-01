Ook vrijdag nog staking bij Coca-Cola in Hasselt

Hasselt -

Ook vrijdag zullen de poorten van de vestiging van Coca-Cola in Hasselt dicht blijven. Dat zegt ABVV-secretaris Nicole Houbrechts. “Of het personeel maandag terug aan de slag gaat, zal de komende dagen moeten blijken.” Gisteren kregen de 60 personeelsleden van Coca-Cola in Hasselt te horen dat de vestiging eind 2020 volledig dicht gaat. “De ontgoocheling bij het personeel is bijzonder groot”, zegt Houbrechts.