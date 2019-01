Auto op kop in ijskoud water in Venlo: twee mensen gered

Een auto met twee inzittenden is donderdagmiddag terechtgekomen in het water in een Venlose woonwijk. Een van de inzittenden werd na een half uur gered uit het ijskoude water.

De auto raakte vermoedelijk in de slip en belandde op de kop in het water. Het incident vond plaats bij een vijver bij de Turkoois en de Amnesty Internationalstraat in Venlo.

De auto is inmiddels uit het water gehaald. Een van de inzittenden kon snel uit het water worden geholpen. De andere persoon heeft bijna een half uur in het water gelegen. Het is niet bekend hoe de persoon eraan toe is.

Traumahelikopter

De hulpdiensten rukten iets over één uur massaal uit. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen.